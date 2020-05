Deutschland steckt Millionen in Internet-Dienstleistungen

Die deutsche Regierung hat ihre Pläne für die Förderung der Digitalwirtschaft in Deutschland konkretisiert. Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel ( SPD) kündigte auf dem achten Nationalen IT-Gipfel in Hamburg an, internetbasierte Dienstleistungen finanziell zu fördern. Das Wirtschaftsministerium will 50 Mio. Euro in das Projekt "Smart Service Welt" stecken.

Gleichzeitig soll mit großen Aufwand die deutsche Wirtschaft auf die Herausforderungen durch die Digitalisierung der klassischen Industrie vorbereitet werden.