Drohnenführerschein wird in Österreich Pflicht

Gültig ab 31. Dezember

Grundlage für die Neuregelung ist die EU-Verordnung 2019/947, mit der die unterschiedlichen Drohnengesetze der Mitgliedsländer vereinheitlicht werden. Sie sollte eigentlich schon im Juli 2020 in Kraft treten, wegen der Corona-Krise wurde das Datum aber auf 31.12.2020 verschoben. Den Drohnenführerschein soll man bereits zuvor beziehen können. Schließlich sollen zu Weihnachten 2020 Drohnen verschenkt und im neuen Jahr sofort ausprobiert werden können.

"Die Anwendungsgebiete für Drohnen werden immer zahlreicher", sagt Brunner. "Neben am Anfertigen von Film- und Fotoaufnahmen werden sie etwa immer öfter in der Land- und Forstwirtschaft, in der Industrie oder für die Vermessung eingesetzt." Erst vor wenigen Tagen haben die Wirtschaftskammer und die Unternehmensallianz Airlabs Austria angekündigt, Testgebiete für Drohnenflüge zu schaffen, um heimischen Unternehmen den Einstieg in das Drohnengeschäft zu erleichtern.