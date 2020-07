Drohnen sollen vor Steinschlägen warnen

Einheitliches Koordinatensystem

Um mit der neuen Methode nicht nur eine Aussage über relative, sondern auch absolute 3D-Deformationen treffen zu können, werden die 3D-Modelle der einzelnen Messepochen georeferenziert, das heißt, in einem absoluten Koordinatensystem bereitgestellt.

"Hierfür werden im Umfeld des Deformationsobjekts oder auch an diesem selbst Spezialtargets - in der Drohnenfachwelt auch ‘Ground Control Points‘ genannt - angebracht. Diese Targets erhalten absolute Koordinaten, werden im Zuge der Drohnenmessung miterfasst und ermöglichen die Berechnung der Deformationen in einem einheitlichen Koordinatensystem", so der Spezialist.