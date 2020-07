Spektakuläres Drohnen-Feuerwerk erinnert an Corona-Regeln

Mit einer spektakulären Drohnen-Lichtershow hat sich die Regierung in Südkorea bei all jenen bedankt, die gegen die Coronavirus-Pandemie in der ersten Reihe gekämpft haben. Gleichzeitig wurde die Bevölkerung mit dem Drohnen-Feuerwerk daran erinnert, die bekannten Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie einzuhalten.

Gleich zu Beginn der Lichtershow waren Bilder zu sehen, die an das Tragen von Masken, an das Abstandhalten und das regelmäßige Händewaschen erinnern sollen. Während der 10 Minuten dauernden Show zeichneten 300 Drohnen diese Bilder in den Himmel. Stattgefunden hat das "Feuerwerk" über dem Han-Fluss in der koreanischen Hauptstadt Seoul.