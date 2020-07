Virologin: Im Herbst drohen wieder strengere Maßnahmen

Am Donaukanal - der oft als Negativbeispiel genannt wird - sitzen die Menschen ja auch im Freien. Wenn sie nicht gerade kuscheln, ist der Aufenthalt dort wirklich so gefährlich?

Wenn man einen Mindestabstand einhält, spricht nichts dagegen. Das Verhalten vieler Menschen am Donaukanal entspricht aber nicht dem. Man sieht Menschentrauben, Leute stehen Körper an Körper aneinander. Das ist gefährlich.

Weiß man schon, wie sich das Ende der Maskenpflicht in Supermärkten ausgewirkt hat?

Das kann man jetzt noch nicht sagen. Man erkennt erst mehrere Wochen später, wie sich bestimmte Maßnahmen ausgewirkt haben. Nur weil die Maskenpflicht gefallen ist, heißt das nicht, dass man keine Masken tragen darf. Ich würde das immer noch empfehlen, vor allem zu Stoßzeiten. Dann macht das sehr viel Sinn.

Das Schuljahr ist ja bald zu Ende. Was ist für die Ausbreitung des Virus schlimmer: Kinder in der Schule oder Kinder in den Ferien?

Eine provokante Frage. Es kommt wohl auf das Freizeitverhalten an. Wenn sich Kinder draußen im Freien aufhalten, würde ich weniger eine Gefahr sehen, aber wenn ich an den Herbst denke, wo sich Schüler wieder mehr in Innenräumen aufhalten werden... Wir wissen ja, dass sich Kinder schwerer infizieren, aber das bedeutet nicht, dass sie sich nicht infizieren. Es gibt also ein Infektionsrisiko.

Am Anfang der Krise hat man immer wieder von "The Hammer and the Dance" gehört. Der "Dance" wird es ja notwendig machen, Gegenmaßnahmen nicht nur ab-, sondern auch wieder anzuschalten. Wird das gelingen?

Die aktuellen Lockerungen der Maßnahmen zählen zum "Dance". Man kann die Maßnahmen auch so lange lockern, bis man sieht, dass die Erkrankungen wieder ansteigen. Dann muss man wieder Gegenmaßnahmen einführen. Ich denke, unsere Politiker haben während der ersten Welle bewiesen, dass sie das können und ich habe vollstes Vertrauen, dass sie das wieder tun können.

Wird uns die viel zitierte "zweite Welle" früher erreichen, als gedacht?

Ich hoffe, dass uns die zweite Welle über den Sommer erspart bleibt, aber das steht und fällt mit der Zusammenarbeit der Bevölkerung. Wenn wir Grundmaßnahmen einhalten, die Hände waschen, Maske tragen und Abstand halten, dann haben wir es in der Hand, diese zweite Welle hinauszuzögern. Wie es dann im Herbst wird, das wage ich momentan nicht vorherzusagen. In geschlossenen Räumen wird das Virus leicht übertragen. Ich denke, dass dann möglicherweise wieder strengere Maßnahmen notwendig sein werden.