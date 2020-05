Wo sich die Österreicher mit dem Coronavirus infizieren

Bis 5. Mai konnten 3.822 der über 15.500 Erkrankten einem von mittlerweile 169 Clustern zugeordnet werden. Leichte Entwarnung gibt es nach jetzigem Wissensstand hinsichtlich der Benützung öffentlicher Verkehrsmittel und dem Besuch von Geschäften wie Supermärkten. Denn nach Abgleich der Infizierten-Gruppen konnte bislang keine einzige Infektionskette belegt werden, die auf eine Ansteckung in öffentlichen Verkehrsmittel oder im Handel zurückgehe, teilte die AGES der futurezone mit.

Heime und Haushalt

Anders sieht es in Senioren-, Alten- und Pflegeheimen aus. So konnten 1.127 Fälle (29,5 Prozent) auf Ansteckungen in Heimen zurückverfolgt werden. Das beinhaltet neben den Heimbewohnern auch Pflegepersonal und Folgefälle in deren Haushalt. Da die Ansteckung nicht immer eindeutig eingegrenzt werden kann, werden Infektionen auch in Clustern mit mehreren Parametern erfasst. So kommen zu der oben genannten Gruppe noch 199 Fälle hinzu, bei denen Freizeitaktivitäten zusätzlich zur Heimsituation eine Rolle spielten.

Wenig überraschend passierten viele Ansteckungen bisher im Kreis der eigenen Familie bzw. unter Freunden. So führt die AGES 1.075 Fälle (28,1 Prozent) unter der Cluster-Kategorie "Freizeitaktivität und Haushalt". Das bedeutet, dass sich Menschen etwa beim Skifahren angesteckt haben und das Virus in den Haushalt einschleppten. Dezidiert nur durch Freizeitaktivitäten wie Skifahren, Chorbesuch und Fitness-Center steckten sich knapp zehn Prozent der nachverfolgten Fälle an. Bei 280 Personen bzw. 7,3 Prozent konnte die Ansteckung direkt auf die eigene Familie bzw. Freunde zurückgeführt werden.