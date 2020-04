Wiener Software erkennt das Coronavirus auf Röntgenbildern

Um Mediziner und Krankenhäuser im Kampf gegen Corona zu unterstützen, haben Wiener Software-Entwickler ein Programm geschrieben, das eine Covid-19-Erkrankung mit mindestens 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit diagnostizieren kann. Das Programm namens "Covid-19-classifier" arbeitet mit künstlicher Intelligenz und benötigt lediglich das Bildmaterial von bei Patienten durchgeführten Lungenscans.

Befallene Lunge

Denn auf klassischen Röntgenbildern und computertomografischen Bildern lässt sich eine von Covid-19 befallene Lunge von Radiologen im Normalfall gut diagnostizieren. So sind in der Lunge milchige Eintrübungen zu sehen, die durch das Virus verursacht werden. Dadurch kann die Krankheit auch von anderen Erkrankungen wie viralen Lungenentzündungen oder MERS abgegrenzt werden.

Als Grundlage für die Software dienten 1577 existierende Röntgenbilder, die in drei Gruppen eingeteilt wurden: Pathologisch (Erkrankung abseits des Coronavirus), Covid-19 und Normal (kein Krankheitsbild). Die damit erzielbare 90-prozentige richtige Zuordnung sei mit existierenden KI-Lösungen in der Radiologie vergleichbar, teilt das Team des Start-ups Deep-Insights.ai rund um die beiden Gründer Hamilton und Aaron Kaplan mit. Ebenfalls mit an Bord ist die auf Teleradiologie spezialisierte Firma lifetec.at.