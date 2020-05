Kaum neue Corona-Fälle nach erster Öffnung in Österreich

In der Pressekonferenz gab die leitende Infektionsepidemiologin Daniela Schmid von der AGES weitere Einblicke in die Verbreitung des Virus. So könne man durch die erwähnten Clusteranalysen zeitlich gut nachvollziehen, wie sich die Infektionsketten mit Ausbreitung der Epidemie in Österreich verändert hätten. "Ende Februar und Anfang März standen die reiseassoziierten Infektionen, die Personen aus dem Ausland mitbrachten, im Mittelpunkt. Danach - und nicht zuletzt auch durch die Reisebeschränkungen - kam es zur lokalen Verbreitung, die vor allem in Freizeitaktivitäten wie Wintersport, Chorbesuch und Fitness-Center ihren Ausgang nahm", sagte Schmid.

Seniorenheime erst später

Danach habe sich das Virus den Weg in den halböffentlichen Bereich gebahnt und sei so über Haushalte und Freundschaftskontakte schließlich in Senioren- und Pflegeheimen, aber auch Orten wie Klöster oder Asylheime gelandet. In der Clusterauswertung lässt sich sowohl die zeitliche, als auch die räumliche Abfolge nachvollziehen, wie die Epidemiologen der AGES auch in mehreren Grafiken illustrieren. So fand etwa ein Großteil des Ausbruchs in Heimen erst einen Monat nach Beginn der Corona-Epidemie in Österreich statt.