Offizielle Corona-Karte zeigt nun auch freie Spitalsbetten

Die Corona-Karte des Gesundheitsministeriums, die unter info.gesundheitsministerium.at zu finden ist, wurde um einige interessante Informationen erweitert. Neben der epidemiologischen Kurve, welche die absoluten Zuwächse an positiv getesteten Personen im Gesamtüberblick seit Ende Februar zeigt, ist nun auch die Belegung der Bettenkapazitäten in österreichischen Krankenhäusern aufgeschlüsselt.

Freie Betten auf Intensivstation

Sowohl die Anzahl der freien, also verfügbaren Normalbetten, als auch die Anzahl der Betten in der Intensivstation werden täglich aktualisiert. Aktuell (Stand Mittwoch, 15. April, 14:30) sind mit 769 von 18.393 Normalbetten nur wenige Prozent belegt. Bei der Intensivbetten-Kapazität, die als größte Herausforderung im Kampf gegen das Coronavirus gilt, sind die Zahlen ebenso erfreulich. So sind aktuell mit 232 ziemlich genau 20 Prozent der Intensivbetten belegt. Knapp 700 Betten sind noch verfügbar.