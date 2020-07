USA kaufen Weltvorräte von Corona-Medikament Remdesivir auf

Kein anderes Land der Welt wird in den kommenden Wochen und Monaten das vielversprechende Corona-Medikament Remdesivir kaufen können. Der Grund: Die USA haben praktisch sämtliche weltweiten Vorräte der Arznei aufgekauft. "Die USA haben Zugriff auf den größten Teil von Remdesivir, daher bleibt für Europa nichts mehr übrig", wird Andrew Hill von der Liverpool University vom Guardian zitiert.

Die ersten 140.000 Dosen, die für Arzneimittelstudien ausgegeben wurden, sind bereits aufgebraucht. Die Trump-Regierung hat nun mehr als 500.000 Dosen von Remdesivir gekauft. Das ist die gesamte Produktion für Juli sowie 90 Prozent der Produktionsmenge für August und September.

Remdesivir gilt als Hoffnungsträger in der Behandlung von Covid-19-Patienten und ist bereits in einigen Ländern, darunter den USA, in Notfällen zur Behandlung zugelassen.