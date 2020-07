US-Biotech-Firma mit vielversprechenden Impfstoff-Daten

Tests mit 23 Impfstoffen

Weltweit wird unter Hochdruck an der Entwicklung von Impfstoffen gegen das Virus SARS-CoV-2 gearbeitet. Nach Angaben der London School of Hygiene & Tropical Medicine werden inzwischen 23 Impfstoffe in klinischen Studien getestet, einige bereits in der zweiten Phase. Dabei geht es vor allem um die Dosisfindung und um weitere Daten zur Immunogenität.