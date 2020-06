US-Chefimmunologe: Impfung könnte nur kurze Zeit schützen

Der Chefimmunologe und Trump-Berater Anthony Fauci zeigt sich besorgt darüber, wie lange eine mögliche Coronavirus-Impfung Schutz bieten kann. Es sei demnach möglich, dass eine langfristige Immunität dadurch nicht erreicht werden könne.

Wenn Covid-19 wie andere Coronaviren wirke, "wird es wahrscheinlich keine lange Immunität geben", sagt Fauci in einem Interview am Dienstagabend, von dem CNBC berichtet. "Wenn man sich die Geschichte der Coronaviren ansieht, die die Erkältung verursachen, liegt die Schutzdauer der Immunität teilweise bei drei bis sechs Monaten und fast immer bei weniger als einem Jahr", sagte er. “Das ist nur eine kurze Dauer und wenig Schutz”, so der Direktor des US-amerikanischen National Institute of Allergy and Infectious

Impfstoffentwicklung

Aktuell arbeitet das US National Institute of Health mit dem Biotech-Unternehmen Moderna an einem potenziellen Impfstoff gegen Covid-19. Es ist eines von vielen derartigen Projekten, die gerade auf der ganzen Welt laufen. Phase 3 der Entwicklung des Moderna-Impfstoffs soll im Juli beginnen, wenn er an 30.000 Personen getestet wird.

Es ist eine von vier Studien für potenzielle Impfstoffe, an denen der US-Chefimmunologe persönlich direkt oder indirekt beteiligt ist, wie er in dem Interview sagt.

Fauci sagt, er hoffe, dass es Anfang 2021 hunderte Millionen Dosen eines wirksamen Impfstoffs geben werde. Auf die Frage, ob Wissenschaftler überhaupt in der Lage sein werden, ein entsprechendes Vakzin zu entwickelt, zeigte er sich “vorsichtig optimistisch”, ergänzte aber, dass des darauf keine Garantie gebe.