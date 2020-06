Corona-Forschung: Das sind die aussichtsreichsten Impfstoffe

China

Die meisten Impfstoffe, die bereits in klinischer Testung sind, kommen aus China. Der Kandidat von CanSino Biologics und dem Beijing Institute of Biotechnology hat bereits die Phase II erreicht. Das Konstrukt basiert auf Adenoviren Typ 5, die laut Wiedermann-Schmidt für den Menschen ungefährlich sind. Sie gelten als virale Vektoren, in die das Hauptantigen von SARS-CoV-2 – das sogenannte Spike-Protein – eingebaut wird.

In einer kürzlich in der Fachzeitschrift Lancet veröffentlichten Studie zeigte die Vakzine allerdings nur eine moderate Immunantwort. Bei etwa der Hälfte der Probanden kam es zu Nebenwirkungen wie hohes Fieber oder Müdigkeit und Kopfschmerzen, erklärt Wiedermann-Schmidt. "Diese ersten Ergebnisse verleiten vorerst nicht zu Jubelrufen, weitere Ergebnisse werden aber folgen", sagt sie.

Eine schnellere und klassische Alternative stellen Totimpfstoffe dar. Die Impfung erfolgt also mit abgetöteten Viren. Mit solch einem inaktiviertem Virus arbeiten das Wuhan Institute of Biological Products (Phase II), Sinovac Biotech (Phase I), das Beijing Institute of Biological Products (Phase I) sowie das Institute of Medical Biology (Phase I). Als Basis dient ein Impfstoff aus toten SARS-CoV-1, der im Rahmen der ersten SARS-Epidemie hergestellt und klinisch getestet wurde. Man vermutet, dass er auch gegen SARS-CoV-2 schützen könnte.

Australien

Das Unternehmen Novavax forscht ebenfalls an einem Totimpfstoff und befindet sich seit Mitte Mai in Australien in Phase I.

England

Einer der größten Hoffnungsträger ist der Impfstoff, der an der Universität Oxford entwickelt wird. Der Zugang ist ähnlich, doch wird hier laut Wiedermann-Schmidt als viraler Vektor kein humaner, sondern ein Schimpansen-Adenovirus verwendet, das auch für andere Impfstoffe, etwa gegen Ebola, zum Einsatz kam. "Das Prinzip einer Virusvektorvakzine ist, dass es ein Lebendimpfstoff ist, d.h. das Trägervirus vermehrt sich im Körper, wobei das COV2- Impfstoffantigen gebildet wird und eine menschliche Immunantwort dagegen entwickelt werden kann", so die Expertin.

Tests an Rhesusaffen haben gezeigt, dass sie das Virus in sich trugen und weiter infektiös waren, aber nicht krank wurden. Eine große Studie an Menschen startet demnächst. Parallel wurde angekündigt, die Impfstoffproduktion zu starten, sodass im Falle guter klinischer Ergebnisse keine zeitlichen Verzögerungen seitens der Produktion entstehen. Die futurezone hat berichtet.

"Das ist sicher auch ein riskantes Vorgehen, denn es kann herauskommen, dass der Impfstoff nicht die erhoffte Sicherheit und Wirkung zeigt. Gibt es gute Ergebnisse, kann man den Impfstoff rasch in großen Mengen verteilen", sagt sie. Laut Wiedermann-Schmidt bedeutet das aber nicht, dass das Gros der Menschen im Herbst schon geimpft werden kann. Bislang sei unter anderem auch unklar, ob genügend Antikörper gebildet werden und vor allem, wie lange die Immunantwort anhält.

USA

Das US-Unternehmen Moderna forscht hingegen an einem Impfstoff auf RNA-Basis, ein innovativer Ansatz. "Dabei wird genetisches Material von Oberflächenmolekülen der Coronaviren dem Menschen eingeimpft, die menschlichen Zellen nehmen es auf und produzieren dann das Coronavirus-Antigen, gegen das unser Immunsystem eine Immunantwort aufbaut", so die Spezialistin.

Prinzipiell sei dieser Ansatz eine sehr gute Idee, denn so würden große Produktionsprozesse und dadurch viel Zeit gespart. Da aber bis jetzt kein einziger zugelassener Impfstoff auf dieser Basis beruht, fehlen Wiedermann-Schmidt sämtliche Erfahrungswerte mit RNA-Impfstoffen im Menschen. "Es stellt sich etwa die Frage nach der richtigen Dosierung, vor allem in unterschiedlichen Personengruppen wie alte Menschen oder Kinder. Und man hat auch keinerlei Erfahrung hinsichtlich Qualität, Quantität und Dauer einer schützenden Immunantwort." Phase III soll im Juli starten, wie die futurezone berichtet hat.

Das Unternehmen Inovio forscht an einem genbasierten Impfstoff und befindet sich in Phase I.

Deutschland

Auch das deutsche Unternehmen Biontech verfolgt in Zusammenarbeit mit Pfizer und der chinesischen Fosun Pharma einen ähnlichen Ansatz. Ihr Kandidat gilt ebenfalls als einer der vielversprechendsten - die klinischen Tests laufen bereits.

Das Unternehmen Curevac will in diesem Monat ebenfalls mit der klinischen Erprobung seines Impfstoffkandidaten beginnen. Es wird unter anderem von der EU-Kommission mit bis zu 80 Millionen Euro gefördert. An dem Biotechunternehmen ist zudem die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung beteiligt.

Österreich

Einen anderen Zugang hat das heimische Unternehmen Themis, das in Kooperation mit der US-Universität in Pittburgh und dem französischen Forschungszentrum Institut Pasteur einen vielversprechenden Impfstoff entwickelt, der auf einem Masern-Impfstoff basiert. Auch dieser Impfstoff soll demnächst in die klinische Testung gehen.