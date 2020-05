Edward Snowden erst im Jänner vor EU-Parlament

Snowdens Auftreten werde per Videoschaltung im Jänner erwartet, teilte der SPÖ-Europaabgeordnete Josef Weidenholzer am Mittwoch mit. Ursprünglich hätte Snowden bereits am Mittwoch per Videoaufzeichnung auf Fragen der EU-Abgeordneten antworten sollen. Stattdessen trat am Mittwoch der amerikanische Enthüllungsjournalist Glenn Greenwald, der in Brasilien lebt, via Schaltung aus Brasilien vor dem Ausschuss auf.