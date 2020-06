EU-Datenschutzverordnung soll bis Herbst 2015 stehen

Die seit Jahren umstrittene europäische Datenschutzverordnung soll nach den Plänen von EU-Kommissar Günther Oettinger in diesem Jahr Realität werden. "Sicher ist es nicht, aber der Wille aller Beteiligten hoch", sagte der für digitale Wirtschaft zuständige deutsche Kommissar am Donnerstag im bayerischen Wildbad Kreuth. "Ich gehe von einer Verabschiedung spätestens im dritten Quartal aus." In Europa wird bereits seit Jahren um einheitliche Datenschutzstandards gerungen, das Jahr 2015 ist dabei schon öfters als Zielvorgabe für eine Einigung genannt worden (die futurezone berichtete).