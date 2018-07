EU ließ Google 2017 mit Vergleichsangebot abblitzen

Vestager gegen IT-Giganten

Bloomberg porträtiert das Google-Anwälteteam als Pechvögel, denen es die EU stets schwer gemacht hat. Das Wettbewerbsverfahren gegen Google wegen Android wird als Aushängeschild für Margrethe Vestager gesehen. Die Wettbewerbskommissarin wollte sich dadurch als Geißel für US-Technologiekonzerne positionieren. Unter ihrer seit 2014 laufenden Amtszeit wurden schließlich auch Apple und Facebook zu hohen Strafen verurteilt.

Milde gegenüber Anderen

Im Gegensatz zum Google-Shopping-Fall, in dem ein Vergleich nur knapp gescheitert war, sei der Android-Fall ein "reiner" Vestager-Fall gewesen. Die Chancen auf eine Einigung seien deshalb geringer gewesen, wird Rechtswissenschaftler Nicolas Petit von der Universität Liege in Belgien zitiert. In anderen großen Wettbewerbsverfahren hätte sich die EU durchaus verhandlungsbereiter gezeigt. Als Beispiel dafür wird der Fall gegen den russischen Gaskonzern Gazprom herangezogen. Nach einer siebenjährigen Untersuchung entging der Konzern einer Strafe durch die EU doch noch.