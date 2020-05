EU-Parlament untersucht Internet-Überwachung

Am Donnerstag kommt der Innenausschuss des Europaparlaments zu einer ersten Arbeitssitzung in der Causa zusammen. Auch der „ Guardian“-Enthüllungsreporter Glenn Greenwald, der Infos des amerikanischen Geheimdienst-Aufdeckers Edward Snowden veröffentlicht hat, soll per Videokonferenz zugeschaltet werden.

Der Ausschuss müsse zunächst einmal klären, warum Kommunikation über das Internet durch die Geheimdienste systematisch abgefangen werde und was wie lange gespeichert werde, sagte die deutsche SPD-Europaabgeordnete Birgit Sippel. In weiterer Folge stelle sich die Frage, wie die EU gesetzgeberisch damit umgehe und welche Konsequenzen es für die Zusammenarbeit und den Datenaustausch mit den USA gebe, etwa durch das SWIFT- oder das Passagierdatenabkommen.

Dabei habe die EU aber keine Zuständigkeit bei Geheimdienstfragen, allfällige neue Regeln müssten daher bilateral unter den Staaten vereinbart werden, sagte Sippel. Auch die EU-Datenschutzverordnung habe nur einen sehr begrenzten Einfluss, weil es dabei um das Verhältnis von Unternehmen zu Nutzern gehe.