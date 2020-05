EU-Urteil: Digitale Fingerabdrücke im Pass sind zulässig

Ein Mann aus Bochum hatte geklagt, weil er durch die Speicherung sein Grundrecht auf den Schutz persönlicher Daten verletzt sah. Seit November 2007 werden auf neuen deutschen Pässen zwei Fingerabdrücke gespeichert - ein digitales Porträtfoto ist schon länger Pflicht.

Dass die Speicherung digitaler Fingerabdrücke auf Reisepässen nach EU-Recht zulässig ist, hätte bereits Mitte Juni ein Gutachter am Europäischen Gerichtshof in Luxemburg ( EuGH) vertreten. Im europäischen Recht gebe es keine Regeln, die der Speicherung biometrischer Daten auf Pässen widerspreche, schrieb er am Donnerstag in einem Prozess am EuGH.