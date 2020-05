EU will Abschaffung von Roaming-Gebühren auf Eis legen

Neben der Abschaffung von Roaming könnte die EU den Telekomanbietern noch weiter entgegen kommen. Nämlich, indem die führenden Sprachdienst-Anbieter von kleineren Konkurrenten Geld für den Netzzugang verlangen dürfen. Nach Informationen aus der EU-Kommission sollen bestimmte Preisgrenzen von den nationalen Regulierungsbehörden eigenständig aufgehoben werden können.

Kommt die offenbar vereinbarte Deregulierung bei den Netzentgelten, würde dies vor allem die großen Telekommunikationsanbieter stärken. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte in den vergangenen Tagen mehrfach gefordert, dass das EU-Wettbewerbsrecht in diesem IT- und Kommunikations-Bereich geändert werden müsse. Auch in dem sehr zersplitterten EU-Binnenmarkt in diesem Sektor müssten Weltmarktführer entstehen können.