EU will einheitliches Recht bei Online-Einkauf

Die Europäische Kommission will ein EU-weit einheitliches Recht bei Einkäufen im Internet schaffen. Im sogenannten „Gemeinsamen EU-Kaufrecht“ sollten Standards für klare Informationen geschaffen werden, schrieb EU-Justizkommissarin Viviane Reding gemeinsam mit dem Europaabgeordneten Klaus-Heiner Lehne ( CDU) in einem Gastbeitrag für die „Welt“ vom Montag. Online-Shopper sollen einem Vertragsabschluss demnach ausdrücklich zustimmen müssen und in ihrer eigenen Sprache über ihre wichtigsten Rechte aufgeklärt werden.

Die neuen EU-Regeln sollen demnach aber nur optional sein. Händler könnten wählen, ob sie danach oder nach dem alten nationalen Recht vorgehen, schrieben Reding und Lehne. Der „ Stuttgarter Zeitung“ (Artikel nicht online) vom Montag sagte Reding, es sei an der Zeit, „Barrieren einzureißen“. Unternehmen könnten mindestens 26 Milliarden Euro mehr einnehmen, wenn sie durch EU-weite Regelungen verstärkt Kunden im Ausland gewinnen würden.