Experten: Camerons Verschlüsselungsverbot ist Idiotie

Cameron hat in einer Rede am Montag kritisiert, dass Menschen sich austauschen können, ohne dass die Nachrichtendienste Zugriff auf die Inhalte haben. "In Extremfällen war es bislang möglich, Briefe zu lesen, Telefongespräche mitzuhören und Konversationen auszuspähen. Es bleibt die Frage, ob wir wollen, dass es Möglichkeiten gibt, zu kommunizieren, ohne dass wir Zugriff haben. Meine Antwort: Nein, das wollen wir nicht", so Cameron.

Laut Experten ließe sich das nur durch Kooperationen zwischen Regierung und Softwareherstellern erreichen, indem Hintertüren in die Programme eingebaut würden. Ein Verbot der Apps wäre die einzige Alternative.