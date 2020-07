Facebook-Änderungen: „Enteignung der Nutzer“

Facebook

Max Schrems

Facebook

, sind bereits kurz nach Bekanntwerden heftig kritisiert worden. "nimmt sich nun sogar noch mehr raus als zuvor", fasstedie Änderungen zusammen. Auf den ersten Blick scheinedie von der Wiener Gruppe " europe-v-facebook.org " aufgedeckten illegalen Praktiken nun einfach "weiß waschen" zu wollen, indem man sie einfach in die Richtlinie schreibe.

Schritt in falsche Richtung

"Das ist natürlich transparenter, aber eigentlich ein Schritt in die falsche Richtung", so Schrems. Zudem sei es für den normalen Nutzer auch mit den neuen Richtlinien unmöglich, auf einen Blick zu erkennen, was Facebook genau mit den Daten tue. Viel bedenklicher ist aus Sicht der Wiener Gruppe jedoch ein neuer Passus, der Facebook als "controller" für alle Inhalte auf Facebook aufweist. "Diese `kleine` juristische Änderung ist datenschutzrechtlich eine vollkommene Enteignung der Nutzer. Der Nutzer verliert somit alle Rechte an seinen Daten", zeigt sich Schrems überzeugt.

7000 Kommentare in sieben Tagen

Um gegen die neuen Richtlinien anzukämpfen, will die Wiener Gruppe Facebook einmal mehr mit ihren eigenen Waffen schlagen. So sehen die Datenschutzbestimmungen vor, dass Vorschläge, die von 7000 Usern innerhalb sieben Tage konzertant eingebracht werden, zu einer Abstimmung gebracht werden müssen. Ab sofort hat die Gruppe daher unter der Webseite www.our-policy.org Verbesserungsvorschläge gepostet und eine Anleitung ins Netz gestellt, um in den kommenden sieben Tagen tatsächlich auf die 7000 Kommentare zu kommen.