Facebook startet E-Mail-Funktion

"Wenn man mit jemandem etwas online teilen will, dann sollte es so einfach wie möglich sein und sich wie ein Gespräch anfühlen", sagte Facebook-Entwickler Joel Seligstein, als das soziale Netzwerk Mitte November seinen neuen Nachrichten-Dienst präsentierte. Was Seligstein damit sagen wollte: Die Kommunikation zwischen zwei oder mehreren Menschen sollte unabhängig von bestimmten Geräten oder Kommunikationskanälen funktionieren.

Die neuen Facebook-Nachrichten sollen dem entgegen kommen. Es wird dem Nutzer überlassen, ob er lieber - wie bisher - direkt innerhalb des Netzwerks kommuniziert oder aber über E-Mail, SMS oder Chat in Kontakt mit den Facebook-Freunden treten will. Nach und nach aktiviert das Netzwerk nun die neuen Funktionen für seine Mitglieder. Wer den Dienst bereits hat, kann seine Freunde über Einladungen Schritt für Schritt dazu holen. Wann letztlich alle Facebook-Nutzer über die neuen Nachrichten verfügen werden, ist allerdings noch offen.

Aufbau und Erscheinungsbild

Die optische Aufmachung sieht recht vertraut aus. Klickt man auf den Menüpunkt "Messages" (Nachrichten) am linken Bildschirmrand, öffnet sich wie bisher eine Liste mit Konversationen mit verschiedenen Facebook-Kontakten. Das Untermenü auf der linken Seite bietet nun allerdings nicht mehr die Punkte "Updates" und "Gesendet" an, sondern nur noch den Punkt "Other" (Sonstiges), wo hauptsächlich Massen-Nachrichten, etwa Einladungen oder Benachrichtigungen von Facebook-Fanseiten landen.