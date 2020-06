Festplattenabgabe laut Justizministerium weiter Thema

Erklärtes Ziel bleibe dem Ministerium zufolge weiterhin "eine gut abgestimmte Lösung für ein modernes Urheberrecht", derzeit würden aber die Positionen der Betroffenen noch sehr weit auseinanderliegen. Gerade die Themenkomplexe Leistungsschutzrecht, Rechtsdurchsetzung im Internet und Nachfolge der Leerkassettenvergütung gelte es demnach zu klären. "Auch geistiges Eigentum hat einen Wert, das ist gerade in einer Kunst- und Kulturnation wie Österreich selbstverständlich."

Die Plattform für ein modernes Urheberrecht, die sich in den vergangenen Monaten gegen die Einführung einer Festplattenabgabe stark gemacht hat, nahm die aktuelle Regierungsvorlage zum Anlass, eine Absage an die Steuer auf Speichermedien zu feiern. Die Festplattenabgabe sei "am Widerstand der Bevölkerung gescheitert", wie es in einer Aussendung hieß. Andererseits betonten Verwertungsgesellschaften und Interessensverbände von Künstlern, dass die Festplattenabgabe das gerechteste Vergütungssystem sei. Man befinde sich "in laufenden Gesprächen mit den zuständigen Ministerien" und arbeite weiter an einer Lösung im Sinne der Künstler und Konsumenten, wie Gernot Graninger, Geschäftsführer der austro mechana, erläuterte.