Telekombranche gegen "Handysteuer"

Jan Trionow, Chef von Hutchison Drei Austria, beklagte eine „Lose-lose-Situation, die den nationalen Handel schädigt“. Zudem verwende man „alte Mittel um etwas hinzuschustern“. Ansetzen solle man vielmehr beim viel zu komplexen System der Verwertungsgesellschaften, deren Tarifautonomie außerdem abzuschaffen sei. Die derzeit in der Novelle vorgesehene Ausnahme von der Zahlungspflicht für jene, die glaubhaft machen können, Speichermedien nicht privat zu nutzen, solle grundsätzlich für Business-Geräte gelten.

In Zeiten der digitalen Transformation werde „ein deutlicher Rückwärtsgang eingelegt“ und dem Technologiesstandort Österreich geschadet, sagte Andreas Bierwirth, Vorsitzender der Geschäftsführung von T-Mobile Austria: „Das ist nichts anderes als eine Handysteuer.“ Eine solche gebe es in Europa nur noch in Ungarn. „Es ist eine Digitalsteuer, die eingeführt wird. Man kann gerne eine Kultursteuer einrichten, denn wir sagen ja nicht, dass die Kultur nicht mehr Geld braucht, aber durch Belastung einer Zukunftsindustrie werden wir Österreich nicht nach vorne bringen.“ In der Folge könnten Unternehmen der Telekomindustrie möglicherweise ihr Engagement beim Kultursponsoring überdenken, um nicht quasi doppelte Förderung zu betreiben. „Wir appellieren an den Menschenverstand der Politiker“, schloss Bierwirth.

Der Gesetzesentwurf müsse dringend nachgebessert und die maximale Deckelung von sechs Prozent des Gerätekaufpreises sowie die 29 Millionen Euro Gesamtaufkommen pro Jahr deutlich verringert werden, hieß es.