Finanz will Auskunft zu IP-Adressen

Im Finanzministerium verweist man darauf, dass es sich bei der Gesetzesnovelle lediglich um eine Nachjustierung handle, mit der eine lückenlose gesetzliche Basis geschaffen werden solle. Ein automatischer Zugriff auf Telekommunikationsdaten sei nicht gegeben, da eine richterliche Anordnung Voraussetzung für die Beauskunftung sei, heißt es aus dem Ministerium.

Auch andere Regelungen in der Gesetzesnovelle des Finanzministeriums sorgen für Unbehagen. Der ebenfalls in dem Entwurf vorgesehene Zugriff der Finanzstrafbehörden auf das Elektronische Kriminalpolizeiliche Informationssystem (Ekis) rief, wie Der Standard berichtete, bereits die Datenschutzbehörde auf den Plan. In einer auf der Parlaments-Website veröffentlichten Stellungnahme der Behörde zu der Gesetzesnovelle ist im Zusammenhang mit dem geplanten Abfragen von Strafregister, Kfz-Daten und Passdaten durch die Finanzstrafbehörden von einem unverhältnismäßigen Eingriff in das Recht auf Datenschutz die Rede.