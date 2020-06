Fluggastdaten-Speicherung muss vor den EuGH

Der Verein Digitale Gesellschaft erhofft sich von der Entscheidung eine "Signalwirkung [...] für andere bereits bestehende Abkommen, wie etwa die Übermittlung der Fluggastdaten an die USA." In Österreich übte die AK Vorrat bereits im Vorfeld Kritk am Abkommen, da es keinen Nachweis für den Nutzen einer Totalüberwachung aller Fluggäste gäbe. Josef Weidenholzer, österreichischer EU-Parlamentarier für die SPÖ, sieht die Überprüfung in einer Aussendung als "längst überfällige[n] Schritt im Sinne der BürgerInnenrechte und Datenschutz" an.