Fragen an Tim Berners-Lee

Bevor Tim Berners-Lee am Dienstag, kurz nach 19.00 Uhr, in der Spanischen Hofreitschule beim future.talk 2011 zum Thema "Wer regiert das Internet?" sprechen wird, steht er am Nachmittag Pressevertretern Rede und Antwort. Die futurezone lädt ihre Leser ein, Fragen an den Web-Pionier zu stellen. Welche Fragen haben Sie an Tim Berners-Lee? Posten Sie ihre Fragen ins Forum oder schicken Sie sie an redaktion@ futurezone.at. Wir werden uns bemühen, Antworten auf ihre Fragen zu bekommen.

Live-Streaming

Im Anschluss an seinem Vortrag wird Tim Berners-Lee um 19.35 Uhr mit der deutschen Open-Government Beraterin Anke Domscheit-Berg, dem Rechtsprofessor Viktor Mayer-Schönberger und der Kriegsberichterstatterin Antonia Rados über Möglichkeiten, Chancen und Risiken durch das Internet in Politik und Gesellschaft diskutieren. Die Diskussion kann im Live-Streaming auf den Seiten des future.talk verfolgt werden.

Die futurezone wird vom Vortrag Berners-Lees und der anschließenden Diskussion ebenfalls in einem Live-Ticker berichten.