Luxemburger Behörden ermitteln gegen Skype

Die Datenschutzkommission in Luxemburg ermittelt gegen den dort beheimateten Webtelefonie-Anbieter Skype. Die Kommission will herausfinden, inwiefern die Microsoft-Tochter oder auch Microsoft selber Daten an den US-Geheimdienst NSA weitergegeben hat. In einem weiteren Schritt soll geklärt werden, ob das Unternehmen damit gegen Gesetze im Land verstoßen hat, berichtet der britische Guardian.