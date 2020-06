Geheimdienst soll Skype-Quellcode bekommen

Nach Abschluss der Übernahme von Skype will Microsoft den Quellcode an den russischen Geheimdienst FSB weitergeben. Das berichtet Bloomberg unter Berufung auf die russische Tageszeitung Vedomosti. So gibt Microsoft bereits jetzt entsprechende Quellcodes seiner bestehenden Produkte an den Nachfolger des KGB weiter.

Der Quellcode ermöglicht dem Geheimdienst zwar nicht direkt Skype-Gespräche abzuhören, bietet aber eine umfassende Grundlage, um den Dienst und die entsprechende Verschlüsselung zu knacken. Auf Nachfrage dementierte Microsoft die Behauptungen.