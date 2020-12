Gericht erlaubt Einsatz von AMS-Algorithmus

Ein Bescheid der Datenschutzbehörde wurde vom Bundesverwaltungsgericht wieder aufgehoben, nachdem das Arbeitsmarktservice Einspruch erhoben hatte. Damit darf das AMS den umstrittenen Algorithmus offiziell wieder einsetzen, berichtet „Der Standard“ am Montag.



Das geplante und seit Herbst 2018 im Testbetrieb befindliche System hätte Anfang Jänner 2021 in den Regelbetrieb übernommen werden sollen. Es teilt Arbeitslose per Computer je nach Arbeitsmarktchancen in insgesamt 3 Gruppen ein. Je nachdem wird entschieden, wie viel Fördergelder für eine Person eingesetzt werden. Für die Einteilung werden Kriterien herangezogen wie Wohnort, Geschlecht, Betreuungspflichten oder Herkunft.

Damit gilt das System seit längerem als umstritten. Zahlreiche Forscherinnen und Forscher, Bürgerrechtsorganisationen sowie die Arbeiterkammer, kritisieren den Algorithmus. Zuletzt hatten Forscherinnen und Forscher des Instituts für Technikfolgen-Abschätzung (ITA) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften sowie der TU Wien in einer Studie festgestellt, dass durch eine derartige Einteilung in 3 Gruppen negative, soziale Auswirkungen zu erwarten seien, wie Doris Allhutter, Forscherin am ITA im Gespräch mit der futurezone erklärt hatte. „Menschen werden dadurch demotiviert oder finden sich mit ihrem Schicksal ab. Das ist eine Richtung, in die wir uns als Gesellschaft nicht bewegen wollen“, so Allhutter.

Keine neue Gesetzesgrundlage

Die Datenschutzbehörde hatte die Verwendung der verschiedenen Kriterien, die zum Einteilen in eine der 3 Gruppen notwendig sind, als „eingriffsintensives Profiling“ bezeichnet, für das es einer eigenen Rechtsgrundlage bedarf, die noch nicht geschaffen worden war. Der Bundesverwaltungsgerichtshof kam jetzt jedoch zum Schluss, dass es das Gesetz auch bereits jetzt erlaubt, personenbezogene Daten zu verarbeiten und eine Gesetzesänderung nicht notwendig sei.

Auch von der Datenschutzbehörde bemängelt worden war, dass die Entscheidung über das weitere Schicksal von Arbeitslosen und ob diese gefördert werden oder nicht, ausschließlich von einem Computer getroffen werde, weil AMS-Sachbearbeiter „maximal 10 Minuten“ Zeit für den gesamten Beratungsprozess veranschlagt haben und sich bei ihren Entscheidungen wohl vor allem auf den vom Computer errechneten Score verlassen.