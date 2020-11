AMS-Algorithmus: „Seit Corona ist Datenbasis wertlos“

Alte Daten unbrauchbar durch die Krise

Eines der Ergebnisse der Studie ist, dass der Algorithmus im Zuge der Corona-Krise für die Zukunft praktisch unbrauchbar geworden ist. „Die Datenbasis ist für die mittelfristige Verwendung wertlos“, sagt Cech. Seit der Corona-Krise seien die Arbeitsmarktchancen in vielen Branchen nicht mehr vergleichbar mit dem, was davor Realität gewesen sei, so der Forscher. Das liege daran, dass bei dem System aus vergangenen Daten für die Zukunft geschlossen werden soll.

„Doch nicht nur durch eine Krise wie diese haben sich die Bedingungen schlichtweg verändert. Auch wenn es zu lokalen Gesetzesänderungen kommt, oder eine Riesen-Firma mit einem großen Standort in Konkurs geht, hat das massive Auswirkungen und es kann mit so einem Algorithmus zu verzerrten Ergebnissen kommen“, so Cech. Deshalb müsse man bereits die Grundidee des Systems hinterfragen.

Negative, soziale Auswirkungen

Doch die Forscher haben den AMS-Algorithmus nicht nur aus technischer Sicht analysiert, sondern auch aus sozialpolitischer. Und hier zeigen sich ebenfalls deutliche Gefahren. Der AMS-Algorithmus teilt Menschen nämlich in drei Gruppen ein: die mit guten Arbeitsmarktchancen, mit mittleren Chancen und mit schlechten. Dazu werden Parameter wie Alter, Geschlecht, Wohnort, Betreuungspflichten herangezogen. Dies führt laut der Studie zu sozialer Ungleichheit und Diskriminierung.

„Eine Kategorisierung in Arbeitssuchende mit „hohen“, „mittleren“ und „niedrigen“ Arbeitsmarktchancen hat negative, soziale Auswirkungen“, sagt Doris Allhutter, Forscherin am ITA, zur futurezone. „Menschen werden dadurch demotiviert oder finden sich mit ihrem Schicksal ab. Das ist eine Richtung, in die wir uns als Gesellschaft nicht bewegen wollen“, so Allhutter.

Nicht so effizient wie gedacht

Auch das eigentliche Ziel des AMS-Algorithmus könnte mit dem geschaffenen System verfehlt werden, heißt es in der Studie und seitens der Autoren. Das Ziel des AMS-Algorithmus ist wirtschaftliche Effizienz. Die Fördergelder, die eingesetzt werden, sollen richtig verteilt werden. Berater sollen anhand des ihnen angezeigten Score rascher beurteilen können, ob jemand bestimmte Maßnahmen erhalten soll, oder nicht. „Es ist naiv zu glauben, dass sich dadurch nicht der gesamte Beratungsprozess verändern wird“, sagt Astrid Mager, Forscherin am ITA.

„Berater müssen mit diesem Score interagieren. Entweder sie übernehmen ihn unhinterfragt, oder sie brauchen mehr Zeit für eine Beurteilung. Auf jeden Fall verschiebt sich das Beratungsgespräch dadurch, alles dreht sich nur noch um den Score. Es geht weg von der individuellen Biografie einer Person, hin zu einem Wert, auf den man reduziert wird. Natürlich hat das große Auswirkungen“, so Mager. Die Forscherin geht davon aus, dass, dadurch mehr Beratungszeit notwendig werde, und nicht weniger, wie es seitens des AMS vorgesehen ist. „Das System wird damit nicht einmal dem eigenen Anspruch gerecht“, so Mager.