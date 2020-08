„AMS-Algorithmus sollte ganz abgedreht werden“

"In Zeiten von COVID-19 Null Relevanz"

Einer, der von Anfang an kritisiert hatte, dass Sachbearbeiter sich in der Regel bei Entscheidungen häufig auf Computersysteme verlassen, ist Florian Cech, Forscher am Center for Informatics and Society an der Informatikfakultät der TU Wien. „Ich würde sagen, dass der operative Einsatz des AMS-Algorithmus eine verlorene Sache ist und der AMS-Algorithmus daher ganz abgedreht werden sollte“, sagt Cech im Gespräch mit der futurezone.

„Die Gefahren sind zu groß, und es ist nahezu unmöglich Rechtskonformität herzustellen. Die Daten, die vor COVID-19 gesammelt worden sind, sind mittlerweile außerdem über Jahre hinweg komplett irrelevant, weil sich der Arbeitsmarkt komplett verändert hat. Die haben Null Relevanz für ein Lebensumfeld wie jetzt in Zeiten von COVID-19“, sagt Cech.

Zwar sei es möglich, eine Datenschutz-Folgeabschätzung nachzuholen, so der Forscher, aber einen rechtlichen Rahmen für ein derartiges System zu schaffen, sei wesentlich schwieriger. „Es gibt keine gesetzlichen Regelungen für diese Art von Profiling in Österreich. Das müsste man erst komplett entwickeln und rechtliche Voraussetzungen schaffen“, so Cech.