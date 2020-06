Petition „Stoppt den AMS-Algorithmus“ gestartet

Eigentlich soll der AMS-Algorithmus ab Juli 2020 flächendeckend in Österreich zum Einsatz kommen. Diese verpflichtende Einführung wurde aufgrund der Corona-Krise auf 2021 verschoben – nicht genug für die Grundrechts-NGO epicenter.works. Sie fordern gemeinsam mit dem Momentum Institut, das System gar nicht erst einzusetzen.

Der Algorithmus sei diskriminierend, ungerecht und intransparent, sagte Andreas Czák von epicenter.works in einer Pressekonferenz. Der Algorithmus teile Personen anhand einer Vielzahl von Merkmalen in drei Kategorien ein. Die Kategorie entscheidet etwa darüber, ob die Person Fördermittel für Weiterbildungen erhält, oder als hochqualifiziert eingestuft wird und somit keine Unterstützung bekommt. Dagegen wurde die Petition „Stoppt den AMS‑Algorithmus“ ins Leben gerufen, die ab sofort Unterstützer sucht.

Unfaire Kriterien

7 Forderungen wurden dafür formuliert. An oberster Stelle steht, dass „Menschen, nicht Computer entscheiden sollen“. Einer der größten Kritikpunkte ist, dass menschliche Schicksale aus Kostengründen an den Algorithmus ausgelagert würden. So unterscheide der Algorithmus lediglich 2 Geschlechter, ohne Inter- und Transmenschen zu inkludieren. Das sei rechtswidrig, so Czák. Zudem kenne der Algorithmus nur 3 Nationalitäten: Österreich, EU und nicht EU. Somit würden Menschen aus Afrika und Amerika mit Menschen aus der Schweiz gleichgesetzt, ohne beispielsweise Sprachkenntnisse abzufragen.

Besonders nach der Corona-Krise habe sich die Situation, allerdings nicht der Algorithmus geändert, so Barbara Blaha, Politikwissenschaftlerin und Leiterin des Momentum Instituts. Insbesondere Menschen, die in der Tourismusbranche gearbeitet haben, würden vom Algorithmus als leicht vermittelbar eingestuft und würden damit keine Weiterbildung erhalten. Tatsächlich sei es fraglich, ob in diesem Bereich wieder genügend Stellen besetzt würden, so Blaha.