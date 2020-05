Geringe Erwartungen an Obamas NSA-Rede

In einer mit Spannung erwarteten Rede will US-Präsident Barack Obama das von den NSA-Enthüllungen zerrüttete Vertrauen in die amerikanische Geheimdienstarbeit reparieren. Die Ansprache an diesem Freitag (17.00 MEZ) im Justizministerium in Washington solle Obama dazu dienen, nach einer monatelangen Überprüfung der Spähprogramme seine Erkenntnisse und Reformvorhaben zu präsentierten, hieß es.

Eine von ihm eingesetzte Expertengruppe hatte im Dezember 46 Vorschläge vorgelegt. Die weitreichende Spionageaktivität des Geheimdienstes NSA hatten im In- und Ausland für Empörung gesorgt.

Die Entscheidungen über wesentliche Veränderungen werde der Präsident aber dem Kongress überlassen, schrieb die „ Washington Post“ am Donnerstag. Dabei gehe es auch um Einschränkungen der massenhaften Speicherung der Anrufdaten von Amerikanern. Obama halte sie für ein wertvolles Werkzeug im Anti-Terror-Kampf, stehe aber Anpassungen für einen verbesserten Datenschutz offen gegenüber, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Regierungsbeamte. Möglich sei, dass der Kongress das Programm im nächsten Jahr auslaufen lasse.