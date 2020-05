Gewerkschaften wollen international gegen Amazon vorgehen

Die Gewerkschaft Verdi empfindet die Pläne von Online-Händler Amazon zu neuen Versandzentren in Polen und Tschechien als Warnung für die Standorte in Deutschland. „Die Ankündigung wird als Drohung verstanden, nach Osten abzuwandern“, erklärte Verdi-Sekretär Thomas Schneider am Montag in Dresden. Proteste gegen schlechte Arbeitsbedingungen werde man gegebenenfalls gemeinsam mit den Kollegen in diesen beiden Ländern führen. Verdi hatte sich in Dresden mit der polnischen Gewerkschaft Solidarnosc und der tschechischen Handelsgewerkschaft OSPO getroffen und über eine gemeinsame Strategie im Vorgehen gegen Amazon diskutiert. Damit wolle man verhindern, dass Amazon verschiedene Versandzentren gegeneinander ausspiele, sagte Solidarnosc-Vertreter Boguslaw Wojtas.