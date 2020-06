Google: US-Regierung greift auf europäische Daten zu

Das US-Internetunternehmen Google hat gegenüber der "Wirtschaftswoche" bestätigt, dass US-Geheimdiensten auf Anfrage auch Zugriff auf Daten gegeben wurde, die auf Google-Servern in Europa liegen. Die US-Regierung könne "auf außerhalb der USA gespeicherte Daten zugreifen", so die " Wirtschaftswoche". Der Konzern sei in der Vergangenheit mehrfach dazu aufgefordert worden, Daten seiner Nutzer US-Geheimdiensten zu überlassen.

Wie alle US-Unternehmen ist auch Google durch das US-Antiterrorgesetz Patritot Act zur Weitergabe von Daten an US-Behörden verpflichtet. Ende Juni hatte Microsoft