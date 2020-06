Google verrät weitere Details zu Google TV

Dass Google seine Internet-Macht auch auf andere Medien ausdehnen will, ist kein Geheimnis. Vor allem in punkto Fernsehen - und den damit verbundenen Werbegeldern - zeigte sich der IT-Riese aus Mountain View immer wieder sehr engagiert. Bei YouTube etwa wurde letztens mit "Leanback" eine für TV-Schirme optimierte Version gestartet, zudem soll kostenpflichtige Videos kommen. Das ambitionierteste Projekt ist derzeit aber zweifellos " Google TV". Dabei handelt es sich um eine Software-Plattform, die künftig in TV-Geräten und Settop-Boxen zum Einsatz kommen soll. Also quasi ein Betriebssystem für Flat-TVs.

Apps, Serien und Videorekorder

Bislang war nur bekannt, dass das Projekt gemeinsam mit Sony, Logitech und Intel realisiert wird. Nun hat Google weitere Details genannt:

+ Ein zentraler Bestandteil werden Apps auf Android-Basis sein. Erste Partner sind etwa Amazon, Twitter, die Musik-Streamingdienste Pandora (nur in den USA) und Napster sowie die Online-Videothek Netflix.

+ In Sachen Fernsehen wurden ebenfalls erste Kooperationen bekannt gegeben: Die US-Sender TNT, TBS, CNN, NBC und HBO werden ein für Google TV optimiertes Portal bieten.

+ YouTube wird über die Leanback-Funktion dargestellt.

+ Fernsehen und paralleles Internet-Surfen oder parallele App-Nutzung soll über eine Art "Bild-in-Bild"-Funktion realisiert werden.

+ Google TV übernimmt die Rolle eines Videorekorders. Nutzer können Inhalte im Web für den späteren Konsum markieren.

+ Inhalte (Musik, Video) von Android-Handys sollen auf Knopfdruck auch am großen TV-Schirm wiedergegeben werden können.

(Benjamin Sterbenz)