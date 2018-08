Google widerspricht Donald Trump

Google konterte und erklärte, Trump habe 2017 noch gar keine „State of the Union“ gehalten. 2018 sei sie sehr wohl mit einem Livestream verbreitet worden. Via Reddit wurden in diesem Zusammenhang auch Screenshots verbreitet, die zeigen, dass Google sehr wohl auf Trumps Rede hingewiesen hat. Zwar könnten Screenshots grundsätzlich leicht manipuliert werden, der entsprechende Post stammt aber aus dem Jänner, wie Buzzfeed entdeckt hat. Auch ein Eintrag im Internet Archive zeigt, dass Trumps Rede prominent auf der Google-Startseite zu finden war.

"Unfair"

Bereits zuvor hatte Trump erklärt: „Google und Facebook und Twitter behandeln Konservative und Republikaner sehr unfair“. „Sie versuchen wirklich, einen sehr großen Teil dieses Landes mundtot zu machen. Und diese Menschen wollen nicht mundtot gemacht werden. Es ist nicht richtig, es ist nicht fair, es könnte illegal sein“, sagte er im Weißen Haus.