Großbritannien will Strafmaß für Internet-Trolle erhöhen

Evans wurde 2012 für Vergewaltigung zu fünf Jahren Haft verurteilt und nun vorzeitig entlassen. Gerüchten zufolge soll er nun in den Profi-Fußball zurückkehren, wofür Madeleys Mutter Verständnis aufbrachte und so für Empörung auf den sozialen Netzwerken sorgte. „Diese Internet-Trolle sind Feiglinge, die unsere Gesellschaft vergiften. Niemand würde derartiges Gift von Angesicht zu Angesicht versprühen, also hat es auch nichts auf Social Media verloren“, so Grayling.

Auch Madeley sieht das Gesetz als verbesserungswürdig an, da „Gewaltandrohungen keinen ‚Redefreiheit‘-Schutz erhalten dürfen“ und als „Online-Terrorismus“ angesehen werden sollte.