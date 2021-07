Hacker knacken Wahlcomputer in weniger als 90 Minuten

Die Konferenz DEF CON stellte die Sicherheit der Wahlcomputer auf die Probe. In Rekordzeit wurden die hoffnungslos veralteten Maschinen gehackt, auch aus der Ferne.

Hacker konnten in weniger als 90 Minuten einen Wahlcomputer hacken. Das berichtet The Register. Auf der diesjährigen Hackerkonferenz DEF CON in Las Vegas wurden mehrere Wahlcomputer bereitgestellt, die von den Teilnehmern unter die Lupe genommen wurden. Die Maschinen wurden über eBay und staatliche Auktionen zusammengetragen und verfügten zum Teil über hoffnungslos veraltete Software, beispielsweise alte Versionen von Windows XP oder OpenSSL. Ebendiese Lücken wurden auch genutzt, um die Wahlcomputer unter anderem aus der Ferne zu hacken.

So stellte ein Sicherheitsforscher fest, dass eine Maschine des Herstellers WinVote über ein im Code fest verankertes („hard-coded“) WEP-Passwort verfügt. Die unerlaubten Zugriffe wurden zwar registriert, dennoch werfen die teilweise haarsträubenden Sicherheitslücken Fragen auf. Laut den Veranstaltern soll der Event eine wertvolle Übung sein, um mehr über den Aufbau der Wahlcomputer zu lernen. Viele dieser Modelle kommen weiterhin in einzelnen Bundesstaaten und Wahlkreisen zum Einsatz.