Hacker schlagen bei SPÖ-Bezirksseite zu

Wieder Daten veröffentlicht

Bei dem Angriff auf die Bezirks-Seite dürften sich die Hacker zudem wieder Zugang zu persönlichen Daten verschafft haben. Unter dem YouTube-Video wurde auf Pastehtml.com wiederum eine Liste mit Namen, E-Mailadressen und einzelnen Passwörtern veröffentlicht. Der Großteil der Daten stammt offenbar von Parteimitgliedern.

In ihrer Botschaft geben die Hacker außerdem an, nicht zu der Splittergruppe Lulzsec zu gehören, die sich mittlerweile wieder aufgelöst hat.

Leichtes Spiel?

Schon bei dem Angriff in der Nacht auf Freitag hatten die Hacker offenbar leichtes Spiel. Die SPÖ-Webseite vernachlässigte notwendige Sicherheitsstandards, so wurden etwa Passwörter im Klartext gespeichert. Am Samstag, nachdem die Webseite wieder online war, hieß es seitens SPÖ-Sprecher Oliver Wagner die Sicherheitsvorkehrungen seien verbessert worden. "Wir hoffen, nun gerüstet zu sein. Natürlich werden wir verstärkt ein Auge darauf werfen“, so Wagner, der die Attacke vom Freitag als „absolut ärgerlich“ bezeichnete.

Wie gut die St.Pöltner Seite gesichert war, ist unklar. Zumindest dürften aber diesmal die Passwörter verschlüsselt gewesen sein. Dennoch gelang es den Hackern, einen Teil davon zu knacken.

Bei der Partei selbst hat der neuerliche Angriff offenbar kaum für Aufregung gesorgt: „Natürlich ist es ein strafbarer Tatbestand, in eine Homepage einzubrechen. Eigentlich ist es aber eine unbezahlte Werbung für uns, die mich freut. Unsere Homepage ist offenbar so innovativ, dass sie sogar die Superhacker interessiert“, so Bezirksvorsitzender Anton Heinzl zur futurezone.