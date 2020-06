Heute Abstimmung über Prüfung von Google-Aufspaltung

Die Übermacht Googles bei der Online-Suche ruft das Europaparlament auf den Plan. Am Donnerstagnachmittag wollen die Abgeordneten in Straßburg über einen Entschluss zu Verbraucherrechten im Internet in Europa abstimmen. Passagen im Entwurf des Textes, die indirekt auf den amerikanischen Suchgiganten abzielen, lösen Sorge in den USA aus.

Hochrangige Mitarbeiter des Kongresses zeigten sich „alarmiert“. Bei einer Debatte im Europaparlament am Mittwochabend warnten viele Abgeordnete zwar vor der Macht Googles - doch in der Frage, was daraus folgen soll, waren sich die Volksvertreter keineswegs einig.