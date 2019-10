Heute vor 50 Jahren wurde das Internet erfunden

.at Domain eingetragen

Doch was ist in Österreich eigentlich passiert? Ende der 1980er-Jahre befassten sich noch hauptsächlich Universitäten damit. Dr. Peter Rastl, damals Leiter des Zentralen Informatikdienstes an der Universität Wien, bittet 1988 einen Mitarbeiter, eine E-Mail an US-Informatiker Jon Postel zu schicken. Postel soll Österreich in das Verzeichnis der Ländercodes aufnehmen. Postel antwortet kurz darauf: „Done.“

Die Top-Level-Domain .at ist im DNS eingetragen. Peter Rastl bedauert es heute, diese E-Mail nicht aufgehoben zu haben. „Damals haben wir in keiner Weise verstehen können, dass das eine historische Bedeutung hat.“ Ein Jahr später beschließt die National Science Foundation der USA, das Internet für kommerzielle Zwecke nutzbar zu machen. Am 10. August 1990 wird die Universität Wien an das weltweite Internet angeschlossen.

WWW

Doch was wäre das Internet ohne das World Wide Web? Dieses wurde vom britischen Wissenschaftler Tim Berners-Lee am Kernforschungszentrum Cern in Genf entwickelt. Sein Vorhaben: Ein Informationsmanagement-System zu erstellen, das den Datenaustausch unter Forschern vereinfachen soll. Berners-Lee schafft damit allerdings die Grundlage für das heutige Internet. Das World Wide Web ist vereinfacht gesagt ein Datentransfer von elektronischen Hypertext-Dokumenten. Alle Webseiten können über das gleiche Adressformat erreicht werden. Es entsteht der erste Browser und die Homepage des Cern.