In der Türkei droht nun die Sperre von Google

Über Twitter und Youtube waren in der Türkei Korruptionsvorwürfe gegen Erdogans Regierung verbreitet worden. Bürgerrechtler und die EU übten heftige Kritik an den Internetsperren. Bei den türkischen Kommunalwahlen am Wochenende konnte die islamisch-konservative Regierungspartei AKP trotzdem einen Erdrutschsieg einfahren. Kritiker der Regierung gehen folglich davon aus, dass Erdogan seine umstrittenen Maßnahmen gegen Internet-Plattformen, aber auch Google ausweiten könnte.