Indischer Microsoft Store gehackt

Der indische Microsoft Store wurde am Sonntag Abend offenbar Opfer eines Hackerangriffs. Kurzzeitig war auf der Seite nur das Bild eines Mannes mit Guy-Fawkes-Maske, dem Erkennungszeichen von Anonymous, und einer Nachricht des " Evil Shadow Team" zu sehen. Die Hackergruppierung verwies in der Nachricht lediglich auf ihren Blog sowie darauf, dass "unsichere Systeme bekehrt werden" würden. Kurze Zeit nachdem der Hack bekannt wurde, war auch klar, was damit gemeint war: den Angreifern gelang es nicht nur auf den Server zuzugreifen und die Startseite zu modifizieren, sondern auch die gesamte Datenbank des indischen Microsoft Store herunterzuladen. Die Passwörter wurden im Klartext gespeichert und sind so vollkommen frei zugänglich.