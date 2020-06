Interne Machtkämpfe spalten AnonAustria

im September 2011.”

Die Geschehnisse vom Wochenende haben laut der Medienwissenschaftlerin zweierlei offengelegt: “Einerseits hat die politische Klasse selbst ein massives Glaubwürdigkeitsproblem, wenn die bloße Ankündigung eines E-Mail-Leaks durch ein anonymes Kollektivs ein solches Echo nach sich zieht”, so Herwig. Andererseits gebe es diese Wunschvorstellung: “Legt euch mit unserer Privatsphäre an, dann gibt AnonAustria euch eins auf die Nase.” So würden Hacker zu den neuen Rächern der Enterbten stilisiert, und die noblen Motive eines Robin Hood gleich mit unterstellt. “Erfüllen sie diese nicht, ist die Enttäuschung groß.”

Protestlabel versus Machtgesten

Prinzipiell, so Herwig, setzt sich die Anonymous-Bewegung aus zwei Komponenten zusammen. “Einerseits ist es ein Protestlabel, das insbesondere bei Fragen wie Informationsfreiheit und Grundrechten im Netz zum Einsatz kommt und von jedem genutzt werden kann.” Auch am Wochenende hätten Menschen etwa Anonymous-Masken verwendet, um gegen die Vorratsdatenspeicherung im physischen Raum zu protestieren.

“Andererseits gibt es innerhalb von Anonymous hacktivistische, eher geschlossene Gruppen wie etwa @ AnonAustria, denen es mittlerweile hervorragend gelingt, die Aufmerksamkeit der Medien zu erlangen, oft auch unhinterfragt”, sagt Herwig. Welche dieser beiden Komponenten nun glaubwürdiger ein Zeichen gegen die Vorratsdatenspeicherung gesetzt habe, sei schwierig zu bewerten. “Beide tragen zum Gesamteindruck von Anonymous dabei - einerseits das Auftreten im physischen Raum, das bekräftigt, dass Anonymous kein bloßes virtuelles Phänomen ist, andererseits die Machtgesten von AnonAustria, die zum Omnipotenzeindruck von Anonymous beitragen.”

Misstrauen auf allen Seiten

Nach dem Aprilscherz von AnonAustria werden Medien wie auch die breite Öffentlichkeit in Zukunft wohl etwas vorsichtiger auf großspurige Ankündigungen reagieren. Dokumente wie der im Artikel zitierte Chatlog sind ebenfalls nur in dem Bewusstsein zu lesen, dass am Ende wieder alles inszeniert sein könnte. Selbst Teilnehmer im Chat werfen den Gedanken auf, es handle sich womöglich um einen bewussten Streit, der so an die Medien gelangen soll, während andere vorschlagen, die Debatte lieber “woanders”, sprich in privaten Chats weiterzuführen. Wie sich der interne Machtkampf bei AnonAustria entscheidet und mit welchen Aktionen die Internet-Aktivisten in Zukunft Schlagzeilen machen werden, bleibt abzuwarten. Klar ist, dass auch eine an sich hierarchiefreie Bewegung nicht um Führungs- und Strukturdebatten herum kommt.