Internet-Nutzer sorgen sich vor allem um Finanzdaten

Wenn es um das Thema Datenschutz geht, sorgen sich die Menschen vor allem um ihre Finanzdaten. Dies zeigt eine am heutigen Mittwoch veröffentliche Studie der Unternehmensberatungsfirma Boston Consulting Group ( BCG). In Europa halten 89 Prozent der Befragten ihre Kreditkartendaten für vertraulich, in den USA seien es 87 Prozent. E-Mails sehen nur 48 beziehungsweise 53 Prozent als „sehr oder mäßig privat“ an.

Die Studie wurde in 20 Staaten weltweit durchgeführt. In Europa wurden Bürger aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien befragt. Laut BCG ist für 75 Prozent der Befragten der Datenschutz insgesamt eine „bedeutende Angelegenheit“. Am wenigsten heikel sind die Bürger bei Daten wie Name, Alter, Geschlecht oder ihrem Konsumverhalten. So sehen etwa 59 Prozent der Europäer und 53 Prozent der US-Amerikaner ihre Markenpräferenzen als „nicht oder nur wenig privat“ an.