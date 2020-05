Internet-Überwachung: Auch LinkedIn will Transparenz

LinkedIn will Informationen zu US-Behördenanfragen veröffentlichen dürfen, die in den Bereich der „nationalen Sicherheit“ fallen. Dafür streitet das Netzwerk vor dem zuständigen Geheimgericht FISC in den USA, wie LinkedIn am Dienstag in einem Firmenblog mitteilte. Bisher darf das Netzwerk ebenso wie andere betroffene Firmen keine Detail-Informationen über solche Anfragen herausgeben.

„Wir haben monatelang mit der US-Regierung diskutiert“, um Informationen zu solchen Anfragen etwa der Geheimdienste veröffentlichen zu dürfen, schrieb die Justiziarin des Netzwerkes, Erika Rottenberg. Die Bemühungen seien ergebnislos geblieben. „Wir haben keine Wahl, als die Position der US-Regierung gerichtlich anzufechten.“