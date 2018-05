Iranischer Minister protestiert gegen Verbot von Telegram

Irans Kommunikationsminister Jahromi hat gegen das Verbot des im Land beliebten Chatdienstes Telegram protestiert. "Den Zugang der Menschen zu Informationen kann man nicht stoppen (...) Wenn eine Software verboten wird, kommt sofort eine neue (...) So ist das nun mal", sagte Mohamed Javad Azari Jahromi am Dienstag. "Nicht das Internet ist an Missbräuchen schuld, sondern die Menschen, die das Internet benutzen", sagte Jahromi.

Telegram im Iran verboten

Die iranische Justiz hatte am Montag offiziell das Verbot von Telegram angeordnet. Laut Justiz sollen über den Chatdienst Terrorismus und Pornografie im islamischen Land verbreitet worden sein. Viele Iraner glauben jedoch, dass der wahre Verbotsgrund die regimekritischen Unruhen zum Jahreswechsel 2017/18 sind. Die Chat-App diente damals als wichtigstes Kommunikationsmittel der Demonstranten. Informationen, Videos und Bilder der Proteste wurden über Telegram im In- und Ausland verbreitet und von Medien weltweit verwendet.